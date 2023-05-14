Гримальдо продолжит карьеру в Бундеслиге

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо договорился с «Байером».

27-летний футболист не продлил соглашение с лиссабонцами, истекающее в июне. По информации инсайдера Фабрицио Романо, после завершения сезона испанец перейдёт в «Байер» на правах свободного агента. Игрок уже подписал контракт, рассчитанный до 2027 года, и прошёл медосмотр для леверкузенцев.

Алехандро Гримальдо выступает за «Бенфику» с 2016 года. В текущем сезоне он появился на поле в 52 матчах, записав себе в актив семь забитых мячей и 15 результативных передач. Слухи также связывали латераля с переходом в «Барселону».