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Гримальдо продолжит карьеру в Бундеслиге

14 Мая 2023 • 20:20 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия М
21.05 20:30

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо договорился с «Байером».

27-летний футболист не продлил соглашение с лиссабонцами, истекающее в июне. По информации инсайдера Фабрицио Романо, после завершения сезона испанец перейдёт в «Байер» на правах свободного агента. Игрок уже подписал контракт, рассчитанный до 2027 года, и прошёл медосмотр для леверкузенцев.

Алехандро Гримальдо выступает за «Бенфику» с 2016 года. В текущем сезоне он появился на поле в 52 матчах, записав себе в актив семь забитых мячей и 15 результативных передач. Слухи также связывали латераля с переходом в «Барселону».

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Бенфика Алехандро Гримальдо трансферы футбола - лето 2023 Байер
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БАЙЕР Л БОРУССИЯ М
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