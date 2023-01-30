Агент Лунёва: «По Турции и «Карабаху» вопрос остаётся открытым»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, высказался о возможном уходе своего клиента из немецкого клуба в зимнее трансферное окно.

По словам агента, если Лунёв будет здоров, то его переход в азербайджанский «Карабах» или же в один из турецких клубов ещё возможен.

«Европейские варианты, скорее всего, отпадают, просто физически оформить такой трансфер в сжатые сроки будет сложно. А вот по Турции и «Карабаху» вопрос остаётся открытым», — цитирует Смирнова «РБ Спорт».

Кроме того, агент сообщил, что Лунёвым интересуются в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии), однако Смирнов отметил, что такой переход, скорее всего, возможен лишь летом.

Напомним, что Лунёв перешёл в «Байер» летом 2021 года из «Зенита». В общей сложности за «аспириновых» 31-летний голкипер провёл три игры, пропустив в них четыре мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.