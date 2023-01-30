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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Карабахе» высказались о возможном подписании Лунёва

30 Января 2023 • 20:11 Комментировать
Аугсбург
...
Байер Л
03.02 22:30

Спортивный директор «Карабаха» Эмрах Челикель прокомментировал возможный переход вратаря «Байера» Андрея Лунёва в азербайджанский клуб.

«К сожалению, мы не смогли договориться с «Байером» о переходе Андрея Лунёва. Переговоры окончены», — заявил Челикель «Чемпионату».

Ранее представитель голкипера сообщил, что кроме «Карабаха», у Лунёва есть варианты продолжения карьеры в Турции и Чемпионшипе.

В нынешнем сезоне 31-летний вратарь принял участие лишь в одной игре чемпионата Германии, в которой пропустил два мяча. Трудовой договор Лунёва с «Байером» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Байер Эмрах Челикель
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АУГСБУРГ БАЙЕР Л
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