Нигматуллин: «Азмуну больше подходит российский менталитет»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном возвращении нападающего «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит».

«Не вижу проблем для возвращения Азмуна в «Зенит». Мотивация играть у него все еще есть. Оказалось, что выступать в немецком чемпионате не так просто. Как мне кажется, Сердару больше подходит российский менталитет», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению эксперта, возможно, Азмун не смог адаптироваться к более жесткому футболу, но в «Зените» его с удовольствием примут, однако ему придется снова бороться за место в старте.

В текущем сезоне 28-летний иранец принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и не смог отметиться результативными действиями.