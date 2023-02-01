Бердыев высказался о возможном переходе Азмуна в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в российский клуб.

Ранее сообщалось, что сочинский клуб может взять 28-летнего иранца в аренду.

«Я был у него на свадьбе в Эмиратах, но разговоров о переходе в «Сочи» не было. Ему надо переходить в другой клуб в другой стране», — цитирует Бердыева Sport24.

Напомним, что ранее Азмун выступал под руководством Бердыева в «Рубине» и «Ростове».

В текущем сезоне форвард провёл за «Байер» 13 матчей и отдал две результативные передачи. Контракт Азмуна с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.