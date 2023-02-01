Агент сообщил, что Азмун пока остаётся в «Байере»

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, высказался о будущем своего клиента.

«Что касается будущего, с «Локомотивом» на предмет трансфера Сердара мы никогда не контактировали. Я понимаю, что тренер «Сочи» может быть заинтересован в Азмуне, но пока он остается в «Байере», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Помимо этого, представитель игрока рассказал, что трансфер Азмуна в «Марсель» сорвался по финансовым причинам, но и плюс ко всему клуб в последний момент взял другого футболиста.

В этом сезоне 28-летний иранец сыграл в 13 матчах во всех турнирах и сделал два ассиста.