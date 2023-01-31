Первый тренер Лунёва считает переход в «Байер» ошибкой

Дмитрий Гуленков, первый тренер голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, высказался о роли вратаря в клубе Бундеслиги.

«Скорее всего, переход из «Зенита» в «Байер» был ошибкой. Не обсуждал с ним трансфер, но, по слухам, питерский клуб некорректно поступил с Андрюхой. Да и он давно хотел играть в топ-клубе Европы. Выдалась такая возможность, и он схватился за эту соломинку», — заявил первый тренер вратаря в интервью изданию Sport24.

По мнению Гуленкова, Лунёв находится на одном уровне с Лукашем Градецки, однако малое количество игрового времени россиянина связано с тем, что тренеры неохотно меняют основных голкиперов. Дмитрий считает, что экс-вратарь сборной России должен оставаться в Европе, поскольку его уровень и возраст позволяет выступать за пределами России, не исключив и возвращение на родину.

Напомним, что с 2021 года Андрей Лунёв выступает за «Байер», проведя в воротах «аспириновых» три матча во всех соревнованиях.