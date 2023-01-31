Мостовой: «Для «Зенита» возможное возвращение Азмуна — это очень хорошо»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит». Напомним, иранский форвард защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2019 по 2021 год.

«Это было бы хорошо и для «Зенита», и для Азмуна. Мы про него уже забыли — больше года не играет. Для «Зенита» его возможное возвращение — это очень хорошо», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист сыграл в 13 матчах во всех турнирах и записал в свой актив две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Азмуна в 12 миллионов евро.