Булыкин считает, что Азмун хочет вернуться в «Зенит»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении нападающего «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит». Напомним, иранский форвард защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2019 по 2021 год.

«У Азмуна не получилось в «Байере». Наверное, хочет вернуться в «Зенит», где его все любят и будут платить большие деньги. Посмотрим, как сложится эта история», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Азмун принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.