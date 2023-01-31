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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что Азмун хочет вернуться в «Зенит»

31 Января 2023 • 16:10 Комментировать (1)
Аугсбург
...
Байер Л
03.02 22:30

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении нападающего «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит». Напомним, иранский форвард защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2019 по 2021 год.

«У Азмуна не получилось в «Байере». Наверное, хочет вернуться в «Зенит», где его все любят и будут платить большие деньги. Посмотрим, как сложится эта история», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Азмун принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин Сердар Азмун Байер
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Комментарии (1)
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Kirolnic
31 Января 2023 в 16:29
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