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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клопп: «Воронин – потрясающий талант»

07 Октября 2021 • 12:45 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
16.10 16:30

Юрген Клопп поделился мнением об украинском форварде Андрее Воронине, с которым он работал на заре своей тренерской карьеры в Германии.

«Если бы Воронин сам понимал, насколько он хорош, это было бы отлично. Андрей – потрясающий талант», - цитирует Клоппа TEAMtalk.

Нынешний коуч «Ливерпуля» осознаёт, что ему следовало чаще подпускать украинца к основному составу, а не использовать его исключительно как запасного. «Он спрашивал у меня, почему не выходит в старте, а я ответил: «Потому что ты не жалуешься на это», - вспоминает Клопп.

Андрей Воронин выступал под руководством Юргена Клоппа в «Майнце» с 2001 по 2003 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Андрей Воронин Юрген Клопп
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