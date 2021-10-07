Клопп: «Воронин – потрясающий талант»

Юрген Клопп поделился мнением об украинском форварде Андрее Воронине, с которым он работал на заре своей тренерской карьеры в Германии.

«Если бы Воронин сам понимал, насколько он хорош, это было бы отлично. Андрей – потрясающий талант», - цитирует Клоппа TEAMtalk.

Нынешний коуч «Ливерпуля» осознаёт, что ему следовало чаще подпускать украинца к основному составу, а не использовать его исключительно как запасного. «Он спрашивал у меня, почему не выходит в старте, а я ответил: «Потому что ты не жалуешься на это», - вспоминает Клопп.

Андрей Воронин выступал под руководством Юргена Клоппа в «Майнце» с 2001 по 2003 год.