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Чемпионат Германии. Бундеслига

Розе: «Холлан – человек, а не машина»

03 Октября 2021 • 12:38 Комментировать
Турция
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Норвегия
2.40 3.25 3.05
08.10 21:45

Наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал повреждение Эрлинга Холанна, из-за которого форвард пропустил несколько последних матчей своего клуба.

21-летний норвежец продолжает восстановление и рискует не сыграть за свою национальную сборную в октябре.

«Эрлинг всегда хочет играть. Он не смог принять участие в матче Лиги чемпионов. Проблемы начались в Гладбахе.

Нам стоит перестать спекулировать на этой теме. Я понимаю позицию Норвежской футбольной ассоциации. Но Холанн – человек, а не машина. Когда что-то идёт не так, то значит, есть проблемы», - приводит слова Марко Розе AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Норвегии Марко Розе Эрлинг Холанн
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