Несмотря на разговоры о том, что бывший наставник национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко намерен поработать в клубной системе, специалиста связывают с возможным назначением на пост главного тренер сборной Турции.

Немецкое издание Kicker сообщает, что Шевченко попал в шорт-лист турецкой ассоциации футбола. Стоит напомнить, что предыдущий наставник Шенол Гюнеш подал в отставку после разгромного поражения от Нидерландов со счетом 1:6 в рамках отбора на чемпионат мира.

Помимо Шевченко, в Турцию сватают Штефана Кунтца, возглавляющего молодежную команду Германии. Что касается украинца, то местные СМИ ранее писали о возможном приглашении обладателя «Золотого мяча» в киевское «Динамо» на замену Мирчи Луческу.