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Чемпионат мира 2022

Андрей Шевченко может возглавить сборную Турции слухи

16 Сентября 2021 • 19:35 Комментировать
Турция
...
Норвегия
08.10 21:45

Несмотря на разговоры о том, что бывший наставник национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко намерен поработать в клубной системе, специалиста связывают с возможным назначением на пост главного тренер сборной Турции.

Немецкое издание Kicker сообщает, что Шевченко попал в шорт-лист турецкой ассоциации футбола. Стоит напомнить, что предыдущий наставник Шенол Гюнеш подал в отставку после разгромного поражения от Нидерландов со счетом 1:6 в рамках отбора на чемпионат мира.

Помимо Шевченко, в Турцию сватают Штефана Кунтца, возглавляющего молодежную команду Германии. Что касается украинца, то местные СМИ ранее писали о возможном приглашении обладателя «Золотого мяча» в киевское «Динамо» на замену Мирчи Луческу.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Турции
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