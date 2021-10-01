Холанн пропустит матчи сборной

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не сыграет за сборную Норвегии в октябрьских матчах квалификации к чемпионату мира.

21-летний форвард останется на период международной паузы в расположении своего клуба. Мышечная травма пока не позволяет ему работать на поле в полную силу, поэтому игроку придётся продолжить реабилитационные процедуры.

«Эрлинг хотел успеть вернуться к матчу против «Аугсбурга», но пока он не готов. Боль слишком сильная. Он останется с нами и не поедет играть за сборную Норвегии», - цитирует Марко Розе пресс-служба «жёлто-чёрных».

В нынешнем сезоне Холанн наколотил за свой клуб уже 11 мячей в 8 играх.