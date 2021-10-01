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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн пропустит матчи сборной

01 Октября 2021 • 14:05 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
1.23 7.00 12.00
02.10 16:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не сыграет за сборную Норвегии в октябрьских матчах квалификации к чемпионату мира.

21-летний форвард останется на период международной паузы в расположении своего клуба. Мышечная травма пока не позволяет ему работать на поле в полную силу, поэтому игроку придётся продолжить реабилитационные процедуры.

«Эрлинг хотел успеть вернуться к матчу против «Аугсбурга», но пока он не готов. Боль слишком сильная. Он останется с нами и не поедет играть за сборную Норвегии», - цитирует Марко Розе пресс-служба «жёлто-чёрных».

В нынешнем сезоне Холанн наколотил за свой клуб уже 11 мячей в 8 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
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01.10  21:30 Кёльн ... Гройтер Фюрт 1.66 4.3 4.9
02.10  16:30 Боруссия Д ... Аугсбург 1.25 6.8 11
02.10  16:30 Герта ... Фрайбург 2.32 3.55 3.05
02.10  16:30 Вольфсбург ... Боруссия М 2.08 3.75 3.4
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