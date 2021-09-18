Федерация футбола Турции определилась с новым наставником для сборной

Недавно появилась информация, что после ухода Шенола Гюнеша, турецкая футбольная федерация в срочном порядке начала поиски нового главного тренера для сборной. Сообщалось, что в шорт-листе находилось два имени: наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц и находящийся без работы украинец Андрей Шевченко.

Украинские источники даже утвеждали, что Шевченко уже побывал на встрече с турецкой стороной, а те в свою очередь обращались за рекомендациями к главе УАФ Андрею Павелко. Но, выбор в конечном итоге был сделан в пользу немецкого специалиста – вчера футбольный союз Германии сообщил, что разорвал с Кунцом контракт по обоюдному согласию.

DFB не стал удерживать тренера у себя, разрешив тому решиться на новый вызов в своей профессиональной карьере. Отметим, что Кунц за последние четыре года дважды выигрывал молодежный чемпионат Европы.