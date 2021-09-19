В Турции подтвердили приход Кунца на должность главного тренера сборной

Уже бывший главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц подпишет контракт с турецкой федерацией футбола и возглавит национальную сборную Турции. В пятницу 58-летний специалист расторг контракт с Немецким футбольным союзом, который был рассчитан еще на два года.

- Контракт еще не подписан, но мы представим мистера Кюнца в ближайшие дни, - заявил менеджер сборной Турции Хамит Алтынтоп Kicker.

Напомним, что альтернативным кандидатом Кунцу считался Андрей Шевченко, у которого ранее завершился контракт с Украинской ассоциацией футбола.

После шести матчей в отборочной группе G чемпионата мира 2022 года турки идут на третьем месте с отставанием в два очка от Голландии и Норвегии.