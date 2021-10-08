Турция и Норвегия поделили очки, Голландия одолела Латвию

В группе G квалификации чемпионата мира в центральном матче встретились сборные Турции и Норвегии. Команды забили по голу в первом тайме и сыграли вничью (1:1) в пользу Голландии. «Оранжевые» вышли на чистое первое место, скромно победив в Латвии - 1:0. Гибралтар проиграл Черногории (0:3).