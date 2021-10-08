Турция и Норвегия поделили очки, Голландия одолела Латвию

В группе G квалификации чемпионата мира в центральном матче встретились сборные Турции и Норвегии. Команды забили по голу в первом тайме и сыграли вничью (1:1) в пользу Голландии. «Оранжевые» вышли на чистое первое место, скромно победив в Латвии - 1:0. Гибралтар проиграл Черногории (0:3).
Протокол игры
|(1:0) Актюркоглу Мухаммед 6'
|41' Торстведт Кристиан (1:1)
Чакыр Угурджан • Челик Зеки • Азиз Сердар 70' ( Айхан Кан ( 70' ) • 90'Демирал Мерих • Эркин Джанер • Туфан Озан 58' ( Кутлу Беркан ( 58') • Оздемир Берат 65' 70' ( Антальялы Тайлан ( 70') • Юндер Дженгиз 70' ( Язиджи Юсуф ( 70' ) • 84'Чалханоглу Хакан • Актюркоглу Мухаммед 84' ( Караман Кенан ( 84') • Йилмаз Бурак
Запасные: Мюлдюр Мерт • Болат Синан • Эмюр Абдулкадир • Йылмаз Рыдван • Дервисоглу Халил • Дурсун Сердар • Байиндыр Алтай
Нюланд Эрьян • Педерсен Маркус Гольмгрен 84' ( Рюэрсон Юлиан ( 84') • Страндберг Стефан • Ханше-Ольсен Андреас • 90'Мелинг Биргер • Эдегор Мартин • Берг Патрик 75' ( Дели Матс Мёллер ( 75') • Торсби Мортен • 65'Хёуге Йенс 75' ( Эурснес Фредрик ( 75') • Торстведт Кристиан 75' ( Бериша Ветон ( 75') • Эльюнусси Мохамед
Запасные: Джонсон Деннис • Габриэльсен Рубен • Омойджуфано Охи • Грютебуст Стен • Грегерсен Стиан • Ресхольт-Мюра Вильяр • Фоссум Ивер • Бьоркан Фредерик
08 октября. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
Протокол игры
|19' Классен Дэви (0:1)
Озолс Роберт • Савалниекс Робертс • Черномордийс Антонийс • Дубра Каспар • Юрковскис Райвис • Зюзин Артур 84' ( Карклиньш Кришс ( 84') • Эмсис Эдуард 89' ( Тарасов Игорь ( 89') • Яунземс Алвис 81' ( Онтужанс Даниэлс ( 81') • Кигурс Мартиньш 84' ( Кроллис Раймондс ( 84') • Цыганик Андрей • Робертс Улдрикис 89' ( Стуглис Элвис ( 89')
Запасные: Сорокин Владислав • Матревицс Рихардс • Савельевс Алексейс • Фёдоров Владислав • Ошс Марцис • Звиедрис Кришьянис
Бейло Юстин • Дюмфрис Дензел • Де Врей Стефан • Ван Дейк Виргил • Блинд Дэйли • Классен Дэви • Де Йонг Френки • Тиль Гус 62' ( Гравенберх Райан ( 62') • Бергёйс Стивен 62' ( Ланг Ноа ( 62') • Депай Мемфис • Гакпо Коди 76' ( Вегхорст Ваут ( 76')
Запасные: Де Йонг Люк • Крул Тим • Флеккен Марк • Коопмейнерс Теун • Де Лихт Маттайс • Де Рон Мартен • Тимбер Юррьен • Маласиа Тирелл • Мален Дониэлл
08 октября. Стадион "Даугава".
Протокол игры
|Гибралтар
|0:3
|Черногория
|7' Марушич Адам (0:1)
|44' Бечирай Фатос (0:2)
|68' Бечирай Фатос (0:3)
Голдвин Кайл • 41'Уайзмэн Скотт 74' ( Бритто Итан ( 74') • Чиполина Рой • Чиполина Джозеф 74' ( Босио Джэймс ( 74') • Оливейро Джэйси • Ронан Киан • Торилья Грэм 82' ( Хассан Мохамед Бадр ( 82') • Эннсли Лу • Валарино Джулиан • Уолкер Лайам 82' ( Кумбес Джеймс ( 82') • Стич Рис 62' ( Кашаро Ли ( 62')
Запасные: Банда Брэдли • Винет Джерон • Морган Келвин • Робба Джейми • Сантос Итан • Понс Алан
Миятович Милан • Вешович Марко • Вуячич Игор • Томашевич Зарко • 61'Радунович Ристо • Марушич Адам 73' ( Вукчевич Никола ( 73') • Шчекич Александар 51' ( Божович Драшко ( 51') • Косович Небойша 73' ( Янкович Марко ( 73') • Хакшабанович Сеад 73' ( Йовович Владимир ( 73') • Бечирай Фатос • 45'Мугоша Стефан 45' ( Осмаич Милутин ( 45')
Запасные: Йоветич Стеван • Драгоевич Милош • Иванович Игор • Шаркич Матия • Дрешкович Мелдин • Вукчевич Марко
08 октября. Стадион "Виктория (Гибралтар)".