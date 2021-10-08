Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 244 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Турция и Норвегия поделили очки, Голландия одолела Латвию

08 Октября 2021 • 23:43 Комментировать
Латвия
0:1
Голландия
окончен

В группе G квалификации чемпионата мира в центральном матче встретились сборные Турции и Норвегии. Команды забили по голу в первом тайме и сыграли вничью (1:1) в пользу Голландии. «Оранжевые» вышли на чистое первое место, скромно победив в Латвии - 1:0. Гибралтар проиграл Черногории (0:3).

Протокол игры  
Турция 1:1 Норвегия
(1:0) Актюркоглу Мухаммед 6'    
    41' Торстведт Кристиан (1:1)
Чакыр Угурджан Челик Зеки Азиз Сердар   70' (Айхан Кан (   70'   90') Демирал Мерих Эркин Джанер Туфан Озан   58' (Кутлу Беркан (   58') Оздемир Берат   65'   70' (Антальялы Тайлан (   70') Юндер Дженгиз   70' (Язиджи Юсуф (   70'   84') Чалханоглу Хакан Актюркоглу Мухаммед   84' (Караман Кенан (   84') Йилмаз Бурак
Запасные: Мюлдюр Мерт Болат Синан Эмюр Абдулкадир Йылмаз Рыдван Дервисоглу Халил Дурсун Сердар Байиндыр Алтай
Нюланд Эрьян Педерсен Маркус Гольмгрен   84' (Рюэрсон Юлиан (   84') Страндберг Стефан Ханше-Ольсен Андреас   90' Мелинг Биргер Эдегор Мартин Берг Патрик   75' (Дели Матс Мёллер (   75') Торсби Мортен   65' Хёуге Йенс   75' (Эурснес Фредрик (   75') Торстведт Кристиан   75' (Бериша Ветон (   75') Эльюнусси Мохамед
Запасные: Джонсон Деннис Габриэльсен Рубен Омойджуфано Охи Грютебуст Стен Грегерсен Стиан Ресхольт-Мюра Вильяр Фоссум Ивер Бьоркан Фредерик
08 октября. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
Протокол игры  
Латвия 0:1 Голландия
    19' Классен Дэви (0:1)
Озолс Роберт Савалниекс Робертс Черномордийс Антонийс Дубра Каспар Юрковскис Райвис Зюзин Артур   84' (Карклиньш Кришс (   84') Эмсис Эдуард   89' (Тарасов Игорь (   89') Яунземс Алвис   81' (Онтужанс Даниэлс (   81') Кигурс Мартиньш   84' (Кроллис Раймондс (   84') Цыганик Андрей Робертс Улдрикис   89' (Стуглис Элвис (   89')
Запасные: Сорокин Владислав Матревицс Рихардс Савельевс Алексейс Фёдоров Владислав Ошс Марцис Звиедрис Кришьянис
Бейло Юстин Дюмфрис Дензел Де Врей Стефан Ван Дейк Виргил Блинд Дэйли Классен Дэви Де Йонг Френки Тиль Гус   62' (Гравенберх Райан (   62') Бергёйс Стивен   62' (Ланг Ноа (   62') Депай Мемфис Гакпо Коди   76' (Вегхорст Ваут (   76')
Запасные: Де Йонг Люк Крул Тим Флеккен Марк Коопмейнерс Теун Де Лихт Маттайс Де Рон Мартен Тимбер Юррьен Маласиа Тирелл Мален Дониэлл
08 октября. Стадион "Даугава".
Протокол игры  
Гибралтар 0:3 Черногория
    7' Марушич Адам (0:1)
    44' Бечирай Фатос (0:2)
    68' Бечирай Фатос (0:3)
Голдвин Кайл   41' Уайзмэн Скотт   74' (Бритто Итан (   74') Чиполина Рой Чиполина Джозеф   74' (Босио Джэймс (   74') Оливейро Джэйси Ронан Киан Торилья Грэм   82' (Хассан Мохамед Бадр (   82') Эннсли Лу Валарино Джулиан Уолкер Лайам   82' (Кумбес Джеймс (   82') Стич Рис   62' (Кашаро Ли (   62')
Запасные: Банда Брэдли Винет Джерон Морган Келвин Робба Джейми Сантос Итан Понс Алан
Миятович Милан Вешович Марко Вуячич Игор Томашевич Зарко   61' Радунович Ристо Марушич Адам   73' (Вукчевич Никола (   73') Шчекич Александар   51' (Божович Драшко (   51') Косович Небойша   73' (Янкович Марко (   73') Хакшабанович Сеад   73' (Йовович Владимир (   73') Бечирай Фатос   45' Мугоша Стефан   45' (Осмаич Милутин (   45')
Запасные: Йоветич Стеван Драгоевич Милош Иванович Игор Шаркич Матия Дрешкович Мелдин Вукчевич Марко
08 октября. Стадион "Виктория (Гибралтар)".

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Голландии Сборная Норвегии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Германия 2:1 Румыния
окончен Мальта 0:4 Словения
окончен Эстония 2:0 Беларусь
окончен РОССИЯ 1:0 Словакия
окончен Исландия 1:1 Армения
окончен Турция 1:1 Норвегия
окончен Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
окончен Гибралтар 0:3 Черногория
окончен Чехия 2:2 Уэльс
окончен Кипр 0:3 Хорватия
окончен Латвия 0:1 Голландия
09.10  16:00 Казахстан ... Босния и Герцеговина 4 3.5 1.97
09.10  16:00 Литва ... Болгария 3.7 3.25 2.17
09.10  19:00 Грузия ... Греция 3.35 3.2 2.33
09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
09.10  19:00 Шотландия ... Израиль 2.03 3.35 4
09.10  19:00 Азербайджан ... Ирландия 3.4 3.25 2.3
09.10  19:00 Финляндия ... Украина 3.8 3.3 2.11
09.10  21:45 Венгрия ... Албания 1.91 3.35 4.6
09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
09.10  21:45 Андорра ... Англия 50 30 1.01
09.10  21:45 Польша ... Сан-Марино 1.01 30 60
09.10  21:45 Фарерские острова ... Австрия 16 7 1.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
00:19 · Чемпионат мира 2022
Губерниев отреагировал на победу сборной России в матче со Словакией 1
00:16 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Все бились и умирали на поле, где-то удача повернулась лицом к нам из-за этого»
00:12 · Чемпионат мира 2022
Тина Канделаки: Лучшим игроком сборной России однозначно стал Сафонов
00:06 · Чемпионат мира 2022
Сафонов: «По морально-волевым это достаточно заслуженная победа» 1
08 Октября
23:43 · Чемпионат мира 2022
Турция и Норвегия поделили очки, Голландия одолела Латвию
23:41 · Чемпионат мира 2022
Германия дожала Румынию, Исландия и Армения сыграли вничью
23:39 · Чемпионат мира 2022
Хорватия победила киприотов, Словения одолела Мальту
23:38 · Чемпионат мира 2022
Чехия с Уэльсом открыли дорогу Бельгии, Беларусь проиграла Эстонии
23:24 · Чемпионат мира 2022
Чистяков дебютировал за сборную России
23:05 · Чемпионат мира 2022
Карпин в перерыве матча Россия - Словакия сделал двойную замену
22:38 · Чемпионат мира 2022
Болельщики сборной России вывесили баннер в поддержку Карпина
22:23 · Чемпионат мира 2022
Сборная России открыла счёт в поединке со Словакией
22:13 · Чемпионат мира 2022
​Кузяев вышел на матч со Словакией в защитной маске
21:23 · Чемпионат мира 2022
В Госдуме предложили провести товарищеский матч между Россией и Украиной 6
21:21 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Не надо ничем удивлять, надо просто выигрывать и всё»
Все новости
Рекомендуем