​Холанн: «Извините за то, что не готов сыграть за сборную»

Эрлинг Холанн не поможет сборной Норвегии в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2022 против Турции и Черногории. Талантливый форвард сделал публикацию по этому поводу на своей страничке в «Твиттере».

«Привет, ребята. Извините за то, что я не готов сыграть за национальную сборную. Я бы получил удовольствие, если бы мог выйти на поле. В любом случае, удачи сборной Норвегии», - написал Холанн.

Напомним, что Эрлинг Холанн из-за мышечных проблем пропустил три матча дортмундской «Боруссии» на стыке сентября и октября. В этих играх без Холанна «шмели» добились двух побед при одном поражении.