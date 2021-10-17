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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Стюард украл у фаната футболку Холанна – футболист вызвался помочь

17 Октября 2021 • 15:45 Комментировать
Боруссия Д
3:1
Майнц
окончен

Журналист Патрик Бергер посредством своей странички в «Твиттере» обратился к форварду «Боруссии» Эрлингу Холанну. Представитель немецкого Sport1 написал, что после субботнего матча стюард украл у фаната футболку, которую ему преподнёс Холанн.

«Поговорил с фанатом, который сделал с тобой селфи. Он сказал, что стюард украл футболку, которую ты подарил. Можешь помочь?» - спросил Бергер.

Эрлинг Холанн вызвался помочь и ответил: «Спроси, подойдёт ли ему футболка, в которой я вчера играл в первом тайме?».

Эрлинг Холанн в сезоне 2021/2022 провёл за «Боруссию» 9 матчей. В них норвежец забил 13 голов и отдал 4 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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