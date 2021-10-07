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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд начала работу по удержанию Холанна в клубе

07 Октября 2021 • 21:53 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
16.10 16:30

Несмотря на устные договоренности между руководством «Боруссии» Дортмунд и форвардом Эрлингом Холанном, о котором ранее писали немецкие СМИ, клуб не намерен отпускать игрока летом следующего года.

Немцы предпримут попытку убедить норвежца остаться в команде путем улучшения личных условий контракт. Ранее появилась информация, что Холанн может рассчитывать на значимое повышение зарплаты – с восьми миллионов до 15 ежегодно.

Сейчас же издание Bild уверяет, что дортмундцы уже вышли на контракт с агентом футболиста Мино Райолой. Сообщается, что тот рассмотрит предложение «Боруссии», чтобы оценить перспективы пролонгации.

К слову, в трансфере Холанна заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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