«Боруссия» Дортмунд начала работу по удержанию Холанна в клубе

Несмотря на устные договоренности между руководством «Боруссии» Дортмунд и форвардом Эрлингом Холанном, о котором ранее писали немецкие СМИ, клуб не намерен отпускать игрока летом следующего года.

Немцы предпримут попытку убедить норвежца остаться в команде путем улучшения личных условий контракт. Ранее появилась информация, что Холанн может рассчитывать на значимое повышение зарплаты – с восьми миллионов до 15 ежегодно.

Сейчас же издание Bild уверяет, что дортмундцы уже вышли на контракт с агентом футболиста Мино Райолой. Сообщается, что тот рассмотрит предложение «Боруссии», чтобы оценить перспективы пролонгации.

К слову, в трансфере Холанна заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Реал».