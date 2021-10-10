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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гладбахская «Боруссия» нацелена сохранить двоих лидеров

10 Октября 2021 • 11:33 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
16.10 16:30

«Боруссия» Мёнхенгладбах попытается договориться с Денисом Закарией и Маттиасом Гинтером о продолжении сотрудничества.

«Жеребцы» не собираются терять бесплатно двоих своих ведущих футболистов. У обоих игроков летом 2022 года истекают контракты с клубом.

«Помимо сложностей, вызванных пандемией, у нас есть ещё одна проблема. По причине более скромного телевизионного контракта мы недополучили 16 миллионов евро. Однако на стадионы снова пошли зрители. Если всё будет складываться положительным образом для нас, мы попытаемся продлить отношения с Закарией и Гинтером. Это наша следующая цель», - приводит слова спортивного директора «Боруссии» Макса Эберля Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Маттиас Гинтер Макс Эберль Денис Закария
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