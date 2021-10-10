Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к забивному форварду «Зальцбурга» Кариму Адейеми.

У «шмелей» есть планы упрочить свой состав уже во время зимнего трансферного окна. К такому выводу дортмундцы пришли на фоне возникших у них проблем с результативностью в период нахождения Эрлинга Холанна на больничном.

Как информирует Bild, потенциальное усиление атаки «Боруссия» отыскала в «Зальцбурге» в лице 19-летнего Карима Адейеми, наколотившего в текущем сезоне уже 11 мячей в 16 играх.

Интересно, что именно у австрийских «быков» два года назад «желто-чёрные» приобрели Эрлинга Холанна.