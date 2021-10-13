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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс – Холанну: «Не всегда трава в другом месте зеленее»

13 Октября 2021 • 17:59 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
16.10 16:30

Лидер дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс надеется, что его норвежский одноклубник продолжит выступления в составе «шмелей».

«Я приму решение Эрлинга, если он согласится остаться в «Боруссии». В Дортмунде действительно здорово, здесь он уверен в том что есть и будет. Продолжаю надеяться, что он надолго с нами. Не всегда трава в другом месте зеленее», - приводит слова Матса Хуммельса Bild.

Как известно, за 21-летним норвежским голеадором выстроилась уже целая очередь из топ-клубов Европы. Видеть Холанна в своих рядах желают «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Реал» и ещё несколько грандов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс Эрлинг Холанн
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