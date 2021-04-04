​Алаба побил рекорд в «Баварии»

Защитник «Баварии» Давид Алаба побил рекорд по количеству игр за клуб в Бундеслиге среди иностранных футболистов, о чём сообщается на сайте мюнхенцев. Субботняя игра против «РБ Лейпцига» стала для австрийца 274-й в чемпионате Германии за «Баварию». Алаба превзошёл Франка Рибери – француз провёл за мюнхенцев 273 поединка в Бундеслиге.

Напомним, что Давид Алаба покинет «Баварию» в конце сезона, о чём он объявлял достаточно давно. Австрийский футболист решил принять новый вызов в своей карьере. Фаворитом на подписание Давида считается мадридский «Реал», но в прессе фигурируют и другие клубы.