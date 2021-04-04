Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Алаба побил рекорд в «Баварии»

04 Апреля 2021, 09:18,

Защитник «Баварии» Давид Алаба побил рекорд по количеству игр за клуб в Бундеслиге среди иностранных футболистов, о чём сообщается на сайте мюнхенцев. Субботняя игра против «РБ Лейпцига» стала для австрийца 274-й в чемпионате Германии за «Баварию». Алаба превзошёл Франка Рибери – француз провёл за мюнхенцев 273 поединка в Бундеслиге.

Напомним, что Давид Алаба покинет «Баварию» в конце сезона, о чём он объявлял достаточно давно. Австрийский футболист решил принять новый вызов в своей карьере. Фаворитом на подписание Давида считается мадридский «Реал», но в прессе фигурируют и другие клубы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Франк Рибери, Давид Алаба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Рустем Белялов
04 Апреля 2021, 10:58

Если Барса и Реал купят Алабу, будет конечно это выглядеть отчаянным трансфером. Он конечно опытный , но не лучше ли вложиться в молодых талантливых футболистов, так сказать в долгосрочный проект

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола