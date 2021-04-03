Смерть интриги: «Бавария» на классе одолела «РБ Лейпциг» и оторвалась от него на семь очков

В ключевом матче 27-го тура Бундеслиги между «РБ Лейпцигом» и «Баварией» определялось будущее чемпионской интриги.

«Бавария», в отличие от «Ювентуса», не сбавила обороты после назначения главным тренером специалиста без особого соответствующего опыта и после футбольного локдауна. Мюнхенский суперклуб стремится к девятому подряд чемпионству, а в меру своих сил и возможностей помешать ему это сделать пробует «РБ Лейпциг». Но если на международной арене у «быков» не возникает проблем против питерского «Зенита», то на внутренней ему очень нелегко тягаться с ФК «Голливуд». В первом круге на «Альянц Арене» они сыграли 3:3, а к отчётному матчу «Бавария» лидировала, опережая «РБ Лейпциг» на четыре очка.

Отчётный поединок был задержан на пару минут по курьёзной причине. Во время традиционной предматчевой проверки сеток ворот на одной из них была обнаружена дырка, и мы ведь помним, что в Бундеслиге когда-то уже забивался гол-фантом. Но на этот раз своеобразную поломку починили.

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«РБ Лейпциг» начал с большего владения мячом, и в целом по игре хозяева гостям не уступали. Разве что в качестве упрёка «быкам» можно было предъявить тот факт, что к рубежу получаса игры настоящим голевым моментом разжились только гости. Команд тогда сместился с левой стороны к центру, и мяч от Мукиэле отскочил к Чупо-Мотингу, который с близкого расстояния промахнулся мимо правого угла.

Впрочем, другой свой голевой момент баварцы уже не упустили. На 38-й минуте Мюллер разобрался с Клостерманном и выкатил Горетцке, который с удовольствием впечатал мяч в правый угол (0:1).

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Причём «РБ Лейпциг» должен быть доволен, что ушёл на перерыв в качестве команды, проигрывавшей в счёте лишь минимально. Потому как Гулачи пришлось ещё выручать «быков» после ударов Сане и Чупо-Мотинга.

Во втором тайме «Бавария» доказала, что является более классной командой. Мюнхенцы не позволили сопернику довести игру до такого состояния, чтобы итоговая победа гостей серьёзно была поставлена под сомнение. «РБ Лейпциг» что-то пытался, но это было бесполезно. Все вопросы были бы сняты заранее, если бы Гулачи не спас хозяев от опасного удара Мюллера, но баварцы и так довольно спокойно удержали минимальную победу.

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«Бавария» в отсутствие из-за травмы Левандовски побеждает своего прямого конкурента и отрывается от него на семь очков, притом что впереди остаются ещё семь туров. По большому счёту, мюнхенский клуб похоронил интригу в Бундеслиге, седьмой раз подряд не проиграв команде Юлиана Нагельсманна.

Кирилл Иванцов