Нагельсманн принял поражение в чемпионской гонке с «Баварией»

В субботу «РБ Лейпциг» проиграл дома «Баварии», в результате чего отставание вторых «быков» от лидирующих в Бундеслиге мюнхенцев выросло до семи очков. Рулевой команды из Лейпцига Юлиан Нагельсманн принял поражение в чемпионской гонке.

«Мы не должны были пропустить этот гол, но мы все равно играли очень хорошо. На разных этапах нам удавалось закрыть «Баварию» на её половине поля, но забить не удалось. Мы должны извлечь из этого урок и в будущем использовать больше своих шансов. Теперь мы должны осознать всё и продолжать работать.

Если сезон пойдёт так, как ожидалось, «Бавария» станет чемпионом. Мы хотим финишировать вторыми», - сказал Нагельсманн Sky Germany.