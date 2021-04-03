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Нагельсманн: «Если не победим «Баварию», о чемпионстве можно забыть»

03 Апреля 2021, 10:00,

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с мюнхенской «Баварией» в рамках 27-го тура чемпионата Германии.

«Многие из моих подопечных возобновили тренировки только в пятницу. Из-за этого мы не смогли в полной мере подготовиться к такому важному противостоянию. Однако мы не нервничаем, ведь соперник находится в схожем положении.

Если мы не победим в этом матче, то о чемпионском титуле можно забыть», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Матч пройдет в Лейпциге в субботу, третьего апреля. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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