Нагельсманн: «Если не победим «Баварию», о чемпионстве можно забыть»

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с мюнхенской «Баварией» в рамках 27-го тура чемпионата Германии.

«Многие из моих подопечных возобновили тренировки только в пятницу. Из-за этого мы не смогли в полной мере подготовиться к такому важному противостоянию. Однако мы не нервничаем, ведь соперник находится в схожем положении.

Если мы не победим в этом матче, то о чемпионском титуле можно забыть», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Матч пройдет в Лейпциге в субботу, третьего апреля. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени.