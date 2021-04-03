Флик: «Баварии» нужно показать свою лучшую игру в матче с «РБ Лейпцигом»

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03 Апреля 2021, 13:48,
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами в преддверии поединка против «РБ Лейпцига» в 27-м туре чемпионата Германии.
«К этой встрече нужно подойти с правильным настроем. Также будет очень важно, на чьей стороне окажется удача. В этом матче мои подопечные должны показать свою лучшую игру», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.
Поединок состоится в Лейпциге в субботу, третьего апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 26 туров Бундеслиги «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, а «РБ Лейпциг» с 4-очковым отставанием идет на второй строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Ханс-Дитер Флик