Флик: «Баварии» нужно показать свою лучшую игру в матче с «РБ Лейпцигом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами в преддверии поединка против «РБ Лейпцига» в 27-м туре чемпионата Германии.

«К этой встрече нужно подойти с правильным настроем. Также будет очень важно, на чьей стороне окажется удача. В этом матче мои подопечные должны показать свою лучшую игру», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Поединок состоится в Лейпциге в субботу, третьего апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 26 туров Бундеслиги «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, а «РБ Лейпциг» с 4-очковым отставанием идет на второй строчке.