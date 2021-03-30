Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шок для «Баварии»: Левандовски пропустит один месяц

30 Марта 2021, 18:49,

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски принял участие в отборочном матче чемпионата мира 2022 против команды Андорры (3:0) и получил травму колена. Один из лучших игроков текущего сезона досрочно вернулся в расположение клуба, где прошел углубленное медицинское обследование. В итоге у поляка диагностировали растяжение связки колена, ориентировочный срок его отсутствия на поле составляет один месяц.

Таким образом Левандовски пропустит не только матч против сборной Италии, но также ключевые для «Баварии» поединки против «РБ Лейпцига» в Бундеслиге и против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Роберт Левандовски, Бавариия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
online
30 Марта 2021, 19:02

Это потеря, конечно для Баварии, но я просто уверен, что они и без него справятся. Сейчас Бавария - это отлаженный механизм и в принципе отсутствие одного игрока не должно сказаться слишком негативно.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола