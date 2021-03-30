Шок для «Баварии»: Левандовски пропустит один месяц

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски принял участие в отборочном матче чемпионата мира 2022 против команды Андорры (3:0) и получил травму колена. Один из лучших игроков текущего сезона досрочно вернулся в расположение клуба, где прошел углубленное медицинское обследование. В итоге у поляка диагностировали растяжение связки колена, ориентировочный срок его отсутствия на поле составляет один месяц.

Таким образом Левандовски пропустит не только матч против сборной Италии, но также ключевые для «Баварии» поединки против «РБ Лейпцига» в Бундеслиге и против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.