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Федерация Камеруна отправила вызов Чупо-Мотингу в сборную на свой же почтовый адрес

22 Марта 2021, 23:43,

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг пропустит ближайшие матчи сборной Камеруна из-за халатности национальной федерации. Там были уверены, что отправили электронное письмо в мюнхенский клуб с вызовом игрока в национальную команду на матчи Кубка африканских наций. Как оказалось впоследствии, это письмо было адресовано отправителю, сообщает Bild. В то же время наставник сборной Антониу Консейсау был уверен, что игрок просто не ответил на приглашение. Тревогу забил отец и одновременно агент Чупо-Мотинга, который выяснил, что в «Баварии» письма не видели, и что камерунская сборная отправила его сама себе и не замечала ошибки вплоть до понедельника.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Курьёз, Сборная Камеруна, Эрик Чупо-Мотинг
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