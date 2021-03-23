​Дэвиса дисквалифицировали на два матча

На клубном сайте «Баварии» появилась информация о дисквалификации Альфонсо Дэвиса, получившего красную карточку в дебюте поединка против «Штуттгарта» в Бундеслиге. Дэвис дисквалифицирован на два матча и не сможет сыграть против «РБ Лейпцига» и «Унион Берлин».

Напомним, что раннее удаление Дэвиса в прошедшем на выходных поединке не помешало «Баварии» разнести соперника на своём поле со счётом 4:0. Мюнхенцы остаются на вершине турнирной таблицы Бундеслиги с отрывом от «РБ Лейпцига», идущего вторым, в размере четырёх зачётных баллов.

В сезоне 2020/2021 Дэвис провёл за «Баварию» двадцать семь матчей, забил один гол и сделал два голевых паса.