Хёнесс: «Требования Ибрагимовича по зарплате были, как у бога»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в 39 лет вернулся в сборную Швеции и в своём первом матче стал автором результативной передачи в эпизоде с победным голом. Комментируя события вчерашних матчей в эфире RTL, почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поведал о том, что его клуб намеревался подписать контракт со знаменитым шведом.

- Это великий футболист, но его требования по зарплате были, как у бога. У нас был к нему интерес, но мы даже не начинали переговорный процесс, - заявил Хёнесс.

За свою карьеру Златан поиграл с «Мальмё», «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», «ПСЖ», «МЮ» и «Лос-Анджелес Гэлакси».