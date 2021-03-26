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Хёнесс: «Требования Ибрагимовича по зарплате были, как у бога»

26 Марта 2021, 16:29,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в 39 лет вернулся в сборную Швеции и в своём первом матче стал автором результативной передачи в эпизоде с победным голом. Комментируя события вчерашних матчей в эфире RTL, почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поведал о том, что его клуб намеревался подписать контракт со знаменитым шведом.

- Это великий футболист, но его требования по зарплате были, как у бога. У нас был к нему интерес, но мы даже не начинали переговорный процесс, - заявил Хёнесс.

За свою карьеру Златан поиграл с «Мальмё», «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», «ПСЖ», «МЮ» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Бавария, Златан Ибрагимович, Ули Хенесс
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