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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ попробует купить Шерки летом, в январе «Лион» не продал игрока за 40 млн евро слухи

07 Февраля 2024 • 00:02 Комментировать
Фулхэм
...
Борнмут
10.02 18:00

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки может продолжить карьеру в Англии.

20-летнего футболиста давно связывают с возможным переходом в один из клубов Английской премьер-лиги. Как информирует The Sun, в январе перспективного француза пытался подписать «Фулхэм», однако «Лион» отклонил предложение на сумму в 35 млн фунтов стерлингов (более 40 млн евро). «Дачники» намерены предпринять новую попытку приобретения атакующего хавбека в летнее трансферное окно.

Райан Шерки стал автором одного забитого мяча и трёх голевых передач в 21 матче за «Лион» в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

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Лион Фулхэм Райан Шерки трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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