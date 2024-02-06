Лено: «В Англии действительно называют Бундеслигу «лигой фермеров»

Голкипер «Фулхэма» Бернд Лено рассказал об отношении к Бундеслиге в Англии.

«Фермерская лига? Лично я, конечно, считаю этот термин неуместным, но именно так, честно говоря, и называют Бундеслигу в Англии. Здесь никому не интересен чемпионат Германии, все следят только за АПЛ. Я думаю, что более подходящим было бы выражение «лига развития». Многие игроки, сделавшие себе имя в Бундеслиге, в итоге заиграли в АПЛ – достаточно вспомнить Холанна, Гюндогана, де Брёйне.

Когда показывали матч «Баварии» против «Хоффенхайма», мои товарищи по команде сказали, что их это не интересует, поскольку Бундеслига не слишком увлекательна. Они заявили, что фермерской лиги на экране не будет», – приводит журналист Тоби Альтсхеффль слова Лено.