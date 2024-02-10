«Фулхэм» забил три мяча в ворота «Борнмута»

«Фулхэм» с «Борнмутом» встретились в 24-м туре Премьер-лиги. Бобби Рид на добивании забил гол уже на пятой минуте. Виллиан сходу мог удваивать счет, но вратарь блестяще парировал удар. Доминик Соланке в отличной позиции для удара, но промах. В итоге Родриго Мунис забил второй мяч. На 50-й минуте после углового Маркос Сенеси вернул интригу. Однако Мунис вскоре с лета сделал счет 3:1.

«Фулхэм» после этого успеха опередил противника в таблице и стал 12-м.