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«Фулхэм» забил три мяча в ворота «Борнмута»

10 Февраля 2024 • 20:08 Комментировать
Фулхэм
3:1
Борнмут
окончен

«Фулхэм» с «Борнмутом» встретились в 24-м туре Премьер-лиги. Бобби Рид на добивании забил гол уже на пятой минуте. Виллиан сходу мог удваивать счет, но вратарь блестяще парировал удар. Доминик Соланке в отличной позиции для удара, но промах. В итоге Родриго Мунис забил второй мяч. На 50-й минуте после углового Маркос Сенеси вернул интригу. Однако Мунис вскоре с лета сделал счет 3:1.

«Фулхэм» после этого успеха опередил противника в таблице и стал 12-м.

Протокол игры  
Фулхэм3:1Борнмут
(1:0) Рид Бобби5'  
(2:0) Родриго Мунис36'  
  50'Сенеси Маркос (2:1)
(3:1) Родриго Мунис52'  
Лено БерндКастань ТимотиДиоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониПальинья ЖоауКэрни Том 63' (Рид Харрисон ( 63') Рид Бобби 64' (Уилсон Гарри ( 64'  90') Перейра Андреас 85' (Балло-Туре Фоде ( 85') Виллиан Боргес 85' (Траоре Адама ( 85') Родриго Мунис 75' (Броя Армандо ( 75')
Запасные: Родак МарекКинг ДжошуаДе Фужероль ЛюкЛукич Саша
Нето МурараСмит Адам  81' 85' (Февр Ромен ( 85') Забарный ИльяСенеси МаркосКелли Ллойд 46' (Керкез Милош ( 46') Кристи РайанКук ЛьюисТавернер Маркус 69' (Унал Энес ( 69') Скотт Алекс 63' (Семеньо Антуан ( 63') Синистерра Луис 69' (Уттара Данго ( 69') Соланке Доминик  62'
Запасные: Траверс МаркМефам КрисКлюйверт ДжастинРэндолф Даррен
10 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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