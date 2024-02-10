«Фулхэм» забил три мяча в ворота «Борнмута»

«Фулхэм» с «Борнмутом» встретились в 24-м туре Премьер-лиги. Бобби Рид на добивании забил гол уже на пятой минуте. Виллиан сходу мог удваивать счет, но вратарь блестяще парировал удар. Доминик Соланке в отличной позиции для удара, но промах. В итоге Родриго Мунис забил второй мяч. На 50-й минуте после углового Маркос Сенеси вернул интригу. Однако Мунис вскоре с лета сделал счет 3:1.
«Фулхэм» после этого успеха опередил противника в таблице и стал 12-м.
Протокол игры
|(1:0) Рид Бобби5'
|(2:0) Родриго Мунис36'
|50'Сенеси Маркос (2:1)
|(3:1) Родриго Мунис52'
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони•Пальинья Жоау•Кэрни Том63' (Рид Харрисон (63') •Рид Бобби64' (Уилсон Гарри (64') • 90'Перейра Андреас85' (Балло-Туре Фоде (85') •Виллиан Боргес85' (Траоре Адама (85') •Родриго Мунис75' (Броя Армандо (75')
Запасные: Родак Марек•Кинг Джошуа•Де Фужероль Люк•Лукич Саша
Нето Мурара•Смит Адам 81'85' (Февр Ромен (85') •Забарный Илья•Сенеси Маркос•Келли Ллойд46' (Керкез Милош (46') •Кристи Райан•Кук Льюис•Тавернер Маркус69' (Унал Энес (69') •Скотт Алекс63' (Семеньо Антуан (63') •Синистерра Луис69' (Уттара Данго (69') •Соланке Доминик 62'
Запасные: Траверс Марк•Мефам Крис•Клюйверт Джастин•Рэндолф Даррен
10 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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