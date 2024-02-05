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Пальинья рассказал, кого считает лучшим опорником в мире

05 Февраля 2024 • 15:01 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
1 8.00 X 5.40 2 1.38
Через 7 ч. 46 мин.

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья рассказал, кого считает лучшим опорным хавбеком планеты. Выбор 28-летнего португальца остановился на Родри Эрнандесе из «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне забил победный гол в финале Лиги чемпионов в ворота миланского «Интера».

«Думаю, Родри из «Манчестер Сити» находится на шаг впереди остальных футболистов этой позиции», – сказал Пальинья в интервью Capital Football UK.

Напомним, Палинья продолжает оставаться на радаре у многих топ-клубов. За португальским полузащитником следят такие команды, как «Бавария», «Барселона» и «Арсенал».

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