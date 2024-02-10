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Тренер «Фулхэма» Силва оценил уровень арендованного у «Челси» Брои

10 Февраля 2024 • 01:19 Комментировать
Фулхэм
...
Борнмут
1 2.40 X 3.60 2 2.90
Через 15 ч. 51 мин.

Рулевой «Фулхэма» Марку Силва уверен, что Армандо Броя поможет команде во второй половине сезона.

«Дачники» арендовали 22-летнего форварда у «Челси». В начале месяца игрок уже дебютировал за новую команду, выйдя на замену в поединке против «Бёрнли» (2:2).

«Броя определённо может принести нам много пользы. Он отличается от тех нападающих, что у нас уже были. Он более динамичный игрок, если сравнивать с Раулем Хименесом, и он привнесёт в нашу игру нечто новое. Благодаря своей скорости Армандо сможет создавать проблемы защитникам соперников, забегая за спины.

Первая неделя в клубе была для него важной. Он продолжает адаптироваться к нашим требованиям. Мы ждём от него хорошей игры», – приводит Goal слова Марку Силвы.

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