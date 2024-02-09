«Борнмут» выкупил игрока «Лидса» за 23 миллиона евро

«Борнмут» договорился с «Лидсом» о выкупе нападающего Луиса Синистерры, который выступает за «вишенок» в нынешнем сезоне на правах аренды. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Борнмут» заплатил «павлинам» 23 миллиона евро за выкуп колумбийского футболиста.

Источник добавляет, что официально о сделке должны объявить уже сегодня. Синистерра принял решение подписать контракт с «Борнмутом» на постоянной основе, так как клуб занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ и имеет хорошие шансы на сохранение прописки в элите.

Отметим, что в нынешнем сезоне отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Англии.