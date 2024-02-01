Вингер Морган Роджерс перебрался из «Мидлсбро» в «Астон Виллу». Об этом сообщает пресс-служба бирмингемского клуба. Контракт между сторонами подписан на пять с половиной лет.

По данным СМИ, «Астон Вилла» заплатит за переход 21-летнего футболиста 9,4 миллиона евро плюс 8,2 миллиона евро в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Роджерс является приоритетной трансферной целью «Астон Виллы» этой зимой.

В текущем сезоне Роджерс появился на поле в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

После 22 туров «Астон Вилла» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в копилке 43 очка.