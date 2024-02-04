​Уоткинс: «Забиваю, потому что доверяю партнёрам»

Английский нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс поделился секретами своих успехов, он стал первым английским игроком в 21-м веке, который стабильно, уже на протяжении четырех сезонов, забивает как минимум по десять мячей за чемпионат. По словам Уоткинса, секрет в его партнерах по команде, которые удачно снабжают его мячами:

- Я всегда готов к забегу. Все дело в настрое и в вере в свои ноги. А еще в вере в партнеров, что они выложат тебе мяч идеальным образом. Как это было сегодня. И я все завершу должным образом, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.

Напомним, что в субботу «Астон Вилла» обыграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:0.