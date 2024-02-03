Уоткинс – первый игрок с 10+ голами и 10+ ассистами в топ-5 лигах в текущем сезоне

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс достиг двузначных показателей забитых мячей и результативных передач.

28-летний игрок отметился забитым мячом и результативной передачей в поединке Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Согласно сведениям Squawka, Уоткинс стал первым, кому удалось достичь показателя в 10 и более забитых голов и 10 и более голевых пасов в пяти ведущих европейских чемпионатах в текущем сезоне. В активе англичанина на данный момент 11 голов и 10 ассистов в АПЛ.

«Астон Вилла» громит «Шеффилд Юнайтед» на выезде – 5:0. Следить за событиями концовки матча можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.