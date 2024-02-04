​Эмери: «Мы отреагировали должным образом»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура английского чемпионата, «Астон Вилла» съездила в Шеффилд и там обыграла местный «Юнайтед» с разгромным счетом 5:0. Баскский наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал итоги игры, он доволен тем, как команда отреагировала на неудачу в предыдущем матче с «Ньюкаслом».

- Мы очень хорошо отреагировали на неудачу во вторник. Мы были собраны, мы контролировали игру. Разве что в последние десять минут мы допустили гол, отмененный VAR, а также позволили сопернику создать еще пару шансов, - посетовал Эмери, слова которого цитирует BBC Sport.