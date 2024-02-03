«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ последних 58 лет по пропущенным голам

«Шеффилд Юнайтед» сделал очередной шаг на пути к вылету в Чемпионшип.

«Клинки» были разгромлены «Астон Виллой» в родных стенах – 0:5. После 23-х туров текущего розыгрыша Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» пропустил 59 голов – худший показатель в чемпионате со времён «Фулхэма» образца сезона 1965/66 (те же 59 пропущенных мячей после 23-х туров).

Команда Криса Уайлдера располагается на последней строчке в турнирной таблице АПЛ с десятью набранными очками. Отставание от идущего на 17-й позиции «Ноттингем Форест» составляет десять баллов при одном матче в запасе у «лесников».

Напомним, что текущий сезон – первый для «Шеффилд Юнайтед» после возвращения из Чемпионшипа.