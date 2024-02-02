​Дзаньоло пропустит ближайший матч АПЛ

Полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло не поможет команде в ближайшем матче Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Об этом рассказал главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери.

«Сегодня утром на тренировке Дзаньоло почувствовал некоторую боль. Он плохо себя чувствовал и не завершил занятие. Его не будет в составе. Надеюсь, проблема не является серьёзной», - сказал Эмери журналистам.

В чемпионате Англии сезона 2023/2024 Николо Дзаньоло провёл 15 матчей. В них итальянец записал на свой счёт один гол, расписавшись как раз в воротах «Шеффилд Юнайтед» в первом круге.