«Астон Вилла» - первая команда с 2011 года, забившая 4 мяча в первые полчаса гостевой игры АПЛ

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Астон Вилла» отправилась в Шеффилд, где громит «Шеффилд Юнайтед». Подопечные испанского тренера Унаи Эмери, хорошо знакомого и российским любителям футбола, забили четыре мяча за первые тридцать минут игры.

Такого в АПЛ с командой, выступающей в гостях, не случалось с 2011 года. Тогда четыре мяча в ворота «Болтона» так быстро смог забить лондонский «Челси», выигравший в итоге матч со счетом 5:1.

Следить за событиями матча между «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой» можно посредством онлайн-трансляции.