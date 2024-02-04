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​Тренер «Шеффилд Юнайтед»: «Нас жестоко наказали»

04 Февраля 2024 • 04:44 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:5
Астон Вилла

В двадцать третьем туре английского чемпионата жестокое поражение потерпел «Шеффилд Юнайтед» - новичок АПЛ был буквально уничтожен на глазах собственной публики, «Астон Вилла» забила им пять безответных мячей. Разумеется, наставник «Шеффилда» Крис Уайлдер чувствует себя примерно как экипаж одноименного английского боевого крейсера, потопленного аргентинцами во время войны за Фолклендские (Мальвинские) острова в 1982 году:

- Нас жестко наказали. Мы должны извиниться перед болельщиками. Я несу ответственность. После четырех голов в первые тридцать минут вернуться в игру уже было невозможно, - цитирует слова Криса Уайлдера BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер

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