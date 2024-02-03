«Астон Вилла» одержала свою самую крупную выездную победу в АПЛ за 16 лет

«Астон Вилла» не оставила шансов «Шеффилд Юнайтед» в поединке 23-го тура Английской премьер-лиги.

Бирмингемцы забили в ворота «клинков» четыре безответных мяча уже к 30-й минуте, а сразу после перерыва забили ещё однажды. Итог встречи – 5:0. Для «Астон Виллы» это самая крупная выездная победа в рамках АПЛ с апреля 2008 года, отмечает Opta. 16 лет назад «вилланы» ещё более уверенно разобрались с «Дерби Каунти» – 6:0.

«Астон Вилла» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. Команда Унаи Эмери набрала же 46 очков, что и «Арсенал» с «Манчестер Сити», однако «канониры» и «горожане» имеют один и два матча в запасе соответственно.