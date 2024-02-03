«Астон Вилла» забила 5 голов в гостях у «Шеффилд Юнайтед»

В 23-м туре Премьер-лиги неровно играющая «Астон Вилла» гостила у «Шеффилд Юнайтед» и была на голову сильнее главного аутсайдера. Олли Уоткинс переправил мяч над голкипером, защитник у ленточки вроде как выручил команду, но Джон Макгинн тут же добил. Уоткинс снова на острие после передачи на ход на правую часть поля, удар в дальний угол и 0:2. Похожий гол и от Леона Бэйли - разгром на 20-й минуте. Юри Тилеманс издали запустил мяч в цель рикошетом от перекладины. В самом начале второго тайма Алекс Морено с лета зарядил в цель после прострела с правого фланга - 0:5. На 90-й минуте Винисиус Соуза забил гол престижа, но ВАР его отменил, вне игры.
Бирмингемцы делят второе место с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Протокол игры
|12'Макгинн Джон (0:1)
|16'Уоткинс Олли (0:2)
|20'Бэйли Леон (0:3)
|30'Тилеманс Юри (0:4)
|47'Морено Алекс (0:5)
Фодеринхэм Уэсли•Холгейт Мэйсон•Ахмедходжич Анел•Трасти Остон•Богл Джейден• 44'Норрингтон-Дэвис Рис50' (Осборн Бен (50') •Макати Джон72' (Дэвис Том (72') •Винисиус Соуза•Брукс Эндри50' (Робинсон Джек (50') •Бреретон Бен65' (Арчер Камерон (65') •Осула Вильям46' (Хамер Густаво (46')
Запасные: Оне Райан•Норвуд Оливер•Амиссах Джордан•Ларуси Яссер
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри59' (Кэш Мэтти (59') •Карлос Диего Сантос•Ленгле Клеман•Морено Алекс•Бэйли Леон60' (Диаби Мусса (60') •Камара Бубакар I•Соарес Дуглас46' (Рамси Джакоб (46') •Макгинн Джон71' (Ироэгбунам Тим (71') •Тилеманс Юри81' (Роджерс Морган (81') •Уоткинс Олли
Запасные: Хейден Кейн•Райт Джеймс•Ольсен Робин•Чамберс Калум
03 февраля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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