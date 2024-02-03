«Астон Вилла» забила 5 голов в гостях у «Шеффилд Юнайтед»

В 23-м туре Премьер-лиги неровно играющая «Астон Вилла» гостила у «Шеффилд Юнайтед» и была на голову сильнее главного аутсайдера. Олли Уоткинс переправил мяч над голкипером, защитник у ленточки вроде как выручил команду, но Джон Макгинн тут же добил. Уоткинс снова на острие после передачи на ход на правую часть поля, удар в дальний угол и 0:2. Похожий гол и от Леона Бэйли - разгром на 20-й минуте. Юри Тилеманс издали запустил мяч в цель рикошетом от перекладины. В самом начале второго тайма Алекс Морено с лета зарядил в цель после прострела с правого фланга - 0:5. На 90-й минуте Винисиус Соуза забил гол престижа, но ВАР его отменил, вне игры.

Бирмингемцы делят второе место с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».