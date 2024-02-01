Крайний защитник лондонского «Арсенала» Лино Соуза продолжит карьеру в «Астон Вилле». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже полностью оформили сделку. Отмечается, что контракт 19-летнего футболиста с «Астон Виллой» будет рассчитан до июня 2028 года.

В текущем сезоне Соуза принял участие в 14 матчах за молодежную команду «Арсенала» и отметился тремя забитыми мячами. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Соузы составляет два миллиона евро.

На данный момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а «Астон Вилла» идет на пятой строчке.