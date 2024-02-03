​В АПЛ установили рекорд результативности

Субботние матчи Английской премьер-лиги выдались богатыми на голы. В пяти играх дня было забито сразу 26 мячей. Ниже приводим результаты завершившихся матчей:

«Эвертон» - «Тоттенхэм» 2:2;

«Брайтон» - «Кристал Пэлас» 4:1;

«Бёрнли» - «Фулхэм» 2:2;

«Ньюкасл» - «Лутон Таун» 4:4;

«Шеффилд Юнайтед» - «Астон Вилла» 0:5.

Как сообщают гуру статистики из Opta, 26 голов – это рекорд результативности Премьер-лиги для дней, в которые прошло не более пяти матчей.

Стоит добавить, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.