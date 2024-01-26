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«Наполи» арендовал хавбека «Астон Виллы» официально

26 Января 2024 • 12:35 Комментировать
Лацио
...
Наполи
1 2.25 X 3.15 2 3.40
28.01 20:00

Бельгийский полузащитник Леандер Дендонкер перебрался из «Астон Виллы» в «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Арендное соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Отмечается, что у «Наполи» будет право на выкуп футболиста за девять миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Дендонкер появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Астон Виллой» рассчитано до лета 2026 года. Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Дендонкера в 11 миллионов евро.

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