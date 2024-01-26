Бельгийский полузащитник Леандер Дендонкер перебрался из «Астон Виллы» в «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Арендное соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Отмечается, что у «Наполи» будет право на выкуп футболиста за девять миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Дендонкер появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Астон Виллой» рассчитано до лета 2026 года. Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Дендонкера в 11 миллионов евро.